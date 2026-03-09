Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus pronta a sfidare l’Inter: assalto a Kayode

Foto dell'autore

La Juventus si inserisce nella corsa a Michael Kayode, esterno destro in forza al Brentford che è arrivato in Premier League dopo l’avventura con la maglia della Fiorentina.

Michael Kayode
La Juventus piomba su Kayode (Ansa Foto) – calciomercato.it

Molto apprezzato dai tifosi del Brentford, in particolare per la potenza delle sue rimesse laterali, l’esterno italiano spera di riuscire a guadagnare l’attenzione di Gennaro Gattuso in vista del mondiale nel caso in cui gli azzurri dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla competizione che si terrà tra USA, Messico e Canada.

Classe 2004, il terzino destro è uno degli esterni destri più interessanti della Premier League e potrebbe tornare in Italia a stretto giro di posta. Stando a quanto affermato da Sportmediaset.it, il Brentford valuta il proprio laterale circa 30 milioni di euro con la Juventus che sarebbe interessata al suo acquisto, in particolare se dovesse andare in porto la cessione di Kalulu.

I bianconeri dovranno fare i conti con l’interesse da parte dell’Inter nei suoi confronti considerato il fatto che i nerazzurri, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero interessati al suo cartellino per la prossima stagione.

/7
1758

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie