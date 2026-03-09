La Juventus pronta a sfidare l’Inter: assalto a Kayode

La Juventus si inserisce nella corsa a Michael Kayode, esterno destro in forza al Brentford che è arrivato in Premier League dopo l’avventura con la maglia della Fiorentina.
Molto apprezzato dai tifosi del Brentford, in particolare per la potenza delle sue rimesse laterali, l’esterno italiano spera di riuscire a guadagnare l’attenzione di Gennaro Gattuso in vista del mondiale nel caso in cui gli azzurri dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla competizione che si terrà tra USA, Messico e Canada.
Classe 2004, il terzino destro è uno degli esterni destri più interessanti della Premier League e potrebbe tornare in Italia a stretto giro di posta. Stando a quanto affermato da Sportmediaset.it, il Brentford valuta il proprio laterale circa 30 milioni di euro con la Juventus che sarebbe interessata al suo acquisto, in particolare se dovesse andare in porto la cessione di Kalulu.
I bianconeri dovranno fare i conti con l’interesse da parte dell’Inter nei suoi confronti considerato il fatto che i nerazzurri, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero interessati al suo cartellino per la prossima stagione.