Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Juve, operazione rischiosa: già scattata un’indagine

Foto dell'autore

Le ultime di mercato con l’intreccio che vede coinvolte le due grandi rivali

Inter e Juve hanno intenzione di prendere un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. I nerazzurri saranno chiamati a sostituire Sommer, in scadenza a giugno, mentre i bianconeri non sono soddisfatti di Di Gregorio come di Perin, per il momento promosso a numero uno da Spalletti.

Marotta e Comolli
Marotta e Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per la porta è già iniziato una sorta di derby d’Italia. Naturalmente il riferimento è all’interesse reciproco per Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e desideroso di fare ritorno in Serie A.

Allo stato attuale l’Inter è da considerare avanti con gli agenti dell’ex Empoli, un vecchio pallino del Ds nerazzurro Ausilio. L’Inter non si rovinerà per il portiere, nei piani c’è una spesa non superiore ai 20/25 milioni di euro.

Marotta e Ausilio hanno bisogno del via libera di Oaktree, dato che Vicario va per i 30 anni e, di conseguenza, non sarebbe un profilo rivendibile, da plusvalenza. Ecco perché vanno scartate alternative rappresentate da portieri ultra trentenni con, per giunta, ingaggi molto alti. Un nome su tutti, quello del Dibu Martinez.

Dibu Martinez, dall’Inter alla Juve

Campione del Mondo nel 2022 in Qatar, l’argentino può lasciare l’Aston Villa a fine stagione e di recente è stato proposto all’Inter. Ma va per i 34 anni, non ha uno stipendio così basso (oltre 3 milioni netti) e in più l’Aston Villa non lo darebbe certo gratis visto che c’è un contratto che scade nel 2029.

Dibu Martinez durante una partita dell'Aston Villa
Inter e Juve scartano Dibu Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

In rotta con Emery, Martinez potrebbe essere offerto anche a qualche altra big della nostra Serie A, per esempio alla Juve che è a caccia di un nuovo titolare per la porta. Ma come noto, i bianconeri vogliono puntare dritto su Carnesecchi dell’Atalanta.

Martinez potrebbe essere un piano B, a patto che le condizioni economiche di un eventuale affare siano vantaggiose.

Il classe ’92 è un portiere esperto e di grande personalità, uno insomma che non avrebbe certo paura di difendere la porta di un grande club come la Juve.

In Inghilterra è un po’ nell’occhio del ciclone con l’accusa di aver fatto pubblicità a una società di scommesse, la BPlay, la quale ha ammesso in via ufficiale che l’argentino lavora in qualità di ambasciatore del marchio da 18 mesi.

La Football Association ha avviato una indagine per fare luce sulla questione. Ricordiamo che anche in Inghilterra è espressamente vietato ai calciatori professionisti di promuovere o avallare il gioco d’azzardo. Da quelle parti, sul tema, non scherzano affatto.

/7
1762

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie