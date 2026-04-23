Terremoto Roma, dopo Ranieri possibile addio anche di Massara

Continua il momento di tensione in casa Roma con i giallorossi che appaiono ormai pronti a salutare Claudio Ranieri. Il dirigente avrebbe già rassegnato le dimissioni con il suo addio che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di venerdì.
Stando a quanto si vocifera attorno all’ambiente giallorosso, Frederic Massara sarebbe pronto a salutare la Roma rassegnando le proprie dimissioni. Una scelta volta a seguire quanto deciso da Claudio Ranieri con il club capitolino che rischia di dover salutare due figure fondamentali del proprio organigramma a stretto giro di posta.