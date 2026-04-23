Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Terremoto Roma, dopo Ranieri possibile addio anche di Massara

Foto dell'autore

Continua il momento di tensione in casa Roma con i giallorossi che appaiono ormai pronti a salutare Claudio Ranieri. Il dirigente avrebbe già rassegnato le dimissioni con il suo addio che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di venerdì.

Frederic Massara
Massara verso l’addio alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto si vocifera attorno all’ambiente giallorosso, Frederic Massara sarebbe pronto a salutare la Roma rassegnando le proprie dimissioni. Una scelta volta a seguire quanto deciso da Claudio Ranieri con il club capitolino che rischia di dover salutare due figure fondamentali del proprio organigramma a stretto giro di posta.

1273

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU