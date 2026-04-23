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Trenta milioni per Koopmeiners: avventura alla Juve ai titoli di coda

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Occhio alla Roma se resta Gasperini

Neanche un allenatore come Spalletti è riuscito a rilanciare Koopmeiners. Vuol dire allora che non c’è proprio alcuna possibilità di poter riammirare il giocatore fantastico di Bergamo. La Juve in primis ormai non ci crede più, tanto che l’olandese è stato messo sul mercato.

Grafica Koopmeiners
Trenta milioni per Koopmeiners: avventura alla Juve ai titoli di coda (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

L’acquisto più costoso della breve Era Giuntoli è stato messo definitivamente alla porta. L’avventura in bianconero è agli sgoccioli, con l’agente di recente alla Continassa per fare il punto della situazione: sostanzialmente per porre le basi di un divorzio che rischia di non essere indolore.

30 milioni per evitare una minusvalenza

La Juventus deve infatti incassare non meno di 30 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. L’impresa è e sarà ardua considerato il deludente rendimento di Koopmeiners nei due anni a Torino: non è che all’estero abbiano i paraocchi o l’anello al naso, fate voi…

Si riparla di Premier per l’ex Atalanta, nello specifico del Manchester United, ma ad oggi il classe ’98 sembra avere vero mercato soloin Turchia. Possibile un duello tra acerrime rivali, Galatasaray contro Fenerbahce per il numero 8 della Juve, anche se poi non è scontato che entrambe, o anche soltanto una delle due decida di investire 30 milioni per il cartellino di un calciatore fuori dai piani del proprio club.

Se Gasperini dovesse restare a Trigoria, un pensierino a Koopmeiners potrebbe farlo la Roma. D’altronde è con il tecnico di Grugliasco che l’olandese è diventato uno dei top nel ruolo, perlomeno in Serie A. Il club dei Friedkin potrebbero tentare la strada di un prestito con diritto di riscatto, formula che extrema ratio sarebbe conveniente anche a Comolli e soci.

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