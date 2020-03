CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK PIOLI / L'emergenza Coronavirus rende ancor più complicata la rivoluzione del Milan che sta vivendo giorni di grande attesa ed incertezze. Salutato Boban, con Maldini e Massara probabili partenti, per i rossoneri resta viva l'intenzione da parte dell'Ad Ivan Gazidis di affidare la direzione sportiva e tecnica del club a Ralf Rangnick che in Germania segnalano orientato al 'no' visti i dubbi sul budget a disposizione per la rifondazione della squadra. La partita però non è ancora chiusa e si aprono nuovi scenari. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Elliott infatti vorrebbe il 'Professore' tedesco nel doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore, lasciando il compito di portare avanti le trattative ad un altro dirigente.

Secondo 'Tuttosport' però, vedendo anche quanto accaduto al Lipsia con, non è da scartare l'ipotesi di un ingaggio di Rangnick nel 'solo' ruolo di Ds, affidando quindi la panchina ad un vero e proprio allenatore che, a quel punto, potrebbe essere Stefano. L'attuale allenatore milanista darebbe quella continuità di cui il progetto ha bisogno e secondo il quotidiano torinese gode di diversi 'sponsor' all'interno della squadra. Molti calciatori hanno instaurato un buon rapporto e spingono infatti per la sua conferma. Che non è scontata, anche perché l'arrivo di un nuovo dirigente porta spesso al cambio tecnico con una figura vicina alle idee del nuovo Ds. In tal caso, quindi, attenzione al profilo dello spagnolo, mentre quello diè un profilo tornato di moda ma che probabilmente non si sposerebbe facilmente con la personalità e la figura ingombrante di Rangnick.

