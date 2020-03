ESCLUSIVO - Carlos Matallanas, l’eroe di Torres: “Ricordate la fortuna di essere vivi”

CARLOS MATALLANAS SLA / Sono giorni difficili. Il coronavirus s’è preso i nostri spazi, le abitudini, i pensieri e ogni nostra paura. Sappiamo che lo batteremo e ce li restituirà, ma il quando è una grande incognita che ci affligge. Col passare del tempo, chi ha la fortuna di avere una casa la vive come una piccola prigione: cani, spesa e autocertificazioni sono diventati il nuovo lasciapassare per qualche attimo di libertà. Comprensibile, ci mancherebbe, ma non va dimenticato che è un sacrificio minimo di fronte a quello di chi lotta in corsia ogni giorno, di chi ha perso un caro nella battaglia, di chi la normalità non l’aveva prima e non l’avrà dopo l’emergenza, come Carlos Matallanas.

Nato a Madrid nel 1981 e adottato da Cádiz, era un calciatore di Tercera Division con oltre 300 partite all’attivo fino a quando, nel 2014, gli è toccata quella che lui definisce una “macabra lotteria”. La sclerosi laterale amiotrofica lo ha colpito ad appena 33 anni imprigionandolo nel suo corpo, che ha gradualmente smesso di funzionare. La testa, al contrario, va ancora che è una meraviglia: con un computer e le sue pupille continua a svolgere la professione di giornalista e, fino a pochi giorni fa, ha lavorato come match analyst nel Fuenlabrada, club di Segunda Division, avventura che ha deciso di chiudere dopo l'esonero del tecnico Hermoso, per lui assolutamente ingiustificato.

A febbraio, con l'articolo 'Carta para Rafael Nadal', ha vinto il secondo premio dell'Associazione Internazionale Giornalismo Sportivo (AIPS), nella categoria miglior articolo di fondo. Grande amico di Fernando Torres, che lo definisce uno dei suoi eroi (giocò insieme al fratello, anche lui calciatore), Carlos lotta da anni per la ricerca su quella che Stefano Borgonovo definiva “la stronza”. Un esempio di tenacia assolutamente fuori dal comune, in questi giorni più necessario che mai: con lui, su Calciomercato.it, una chiacchierata di calcio e di vita, in questi giorni di 'reclusione'. Una quarantena che, come ha detto ironicamente, lui sta “rispettando alla lettera” dal 2016: "Se ci riesco io, potete farcela tutti".

Carlos, prima di tutto: come stai?

"Bene, nei limiti della mia difficile situazione. Ho voglia di andare avanti, come dal primo giorno. Ho raggiunto una certa stabilità che mi permette di affrontare diversi compiti e sfide".

In Italia, parlare della tua malattia vuol dire ricordare Stefano Borgonovo.

"Ho conosciuto sua moglie all’inizio della mia malattia e ho compreso subito cosa significhi Stefano per la visibilità della SLA in Italia. Ricordo, curiosamente, di aver scritto durante la mia carriera di giornalista ancora sano, su qualche omaggio che ha ricevuto e sulla ricerca sui vari casi di ex calciatori italiani. Chi avrebbe immaginato che, un giorno, questa macabra lotteria sarebbe toccata a me".

Si è riparlato di SLA, in Italia, durante l’ultimo festival di Sanremo, grazie a Paolo Palumbo, presente sul palco dell’Ariston.

"Ho visto la sua esibizione. Mi sembra importante che questo tipo di esempi abbiano spazio sui media per non dimenticare che esiste ancora una malattia crudele, assolutamente casuale, che ancora non ha trattamento né cura. Non bisogna dimenticare, però, che Paolo ed io siamo degli autentici privilegiati tra i malati di SLA: siamo seguiti bene e abbiamo raggiunto una relativa stabilità. Solo il 20% dei malati, però, vive più di cinque anni dopo la diagnosi. Normalmente è tutto molto rapido e molto più crudele di quanto sia accaduto a me e Paolo".

Come procede la ricerca?

"Nel 2014, grazie all’Ice Bucket Challenge, c’è stata una forte spinta economica che ha ancora effetto con ricerche costanti in tutto il mondo. Sono tante piccole gocce, ma non c’è stata ancora la scoperta che riesca a far comprendere a fondo la malattia. La scienza ha i suoi tempi, che vanno molto più in fretta con soldi e, di conseguenza, maggiori mezzi. Prima o poi, la battaglia sarà vinta, ma è impossibile dire se sarà tra cinque, dieci o cinquant’anni".

Credi che ne non se parli abbastanza?

"Per le famiglie delle persone ammalate se ne parlerà sempre troppo poco. È una malattia complicata per la maggior parte dei mezzi di comunicazione, perché quando la si vede è uno schiaffone sul volto di spettatori e lettori, una dose di durissima realtà. È comprensibile che non se ne parli quanto meriti. Va tenuto in conto, inoltre, che i casi che divengono famosi muoiono dopo pochi anni, come accaduto a Borgonovo. Questo non aiuta ad avere un attivismo costante".

Dal tuo letto, sei riuscito a diventare match analyst del Fuenlabrada. Come svolgevi il tuo lavoro?

"Sono stato calciatore in Tercera Division fino a quando, a 33 anni, la SLA è comparsa nella mia vita e m’ha obbligato ad appendere gli scarpini al chiudo.

A quei tempi mi stavo già preparando per essere allenatore, con l’obiettivo di diventare professionista. Questo sogno se l’è preso la malattia. Quando ho trovato una stabilità che non mi aspettavo, uno degli ultimi allenatori che ho avuto in carriera ha iniziato a chiedermi opinioni sul suo operato nella squadra b del Cadiz. La formula di lavoro si è perfezionata negli ultimi tre anni e sono entrato a far parte del suo staff tecnico. Il Fuenlabrada ha accettato il mio ruolo inusuale e mi ha trattato come qualsiasi altro dipendente. Dal mio letto seguo le partite, gli allenamenti, e attraverso Whatsapp mi confronto con l’allenatore quotidianamente, dandogli la mia opinione tecnica, come il resto del suo staff. Poi, le scelte sono sue. Sono analista e consulente, orgoglioso di esserci riuscito nonostante la mia situazione".

Guardi anche partite di Serie A?

"Sì, la seguo. Negli anni ’90 e all’inizio dei 2000 era il calcio che seguivo di più a livello internazionale. Dopo Calciopoli e il calo generale del livello del campionato non la vedo più con quella costanza, ma resto attento ai suoi sviluppi. Quest’anno mi ha sorpreso la Lazio, che credo abbia serie opportunità per vincere lo scudetto. Anche l’Inter, se dovesse riuscire a inanellare un filotto importante, può ancora dire la sua. È una buona notizia il fatto che la Juve abbia alternative reali: la grande Serie A che ricordo era attraente proprio per la competizione al vertice tra quattro, cinque squadre".

Qual è stato il calciatore italiano che ti ha emozionato di più?

"Questa è facile. Roberto Baggio è uno dei miei tre calciatori preferiti di tutti i tempi, questo nonostante mi abbia fatto piangere nei quarti di finale del Mondiale ’94. Adoravo anche Maldini".

E il tuo allenatore preferito?

"Osservo diversi stili. Sarri, Conte, Simone Inzaghi… Seguo molto Gattuso, che per me ha enormi margini di miglioramento e una grande carriera di fronte. Ancelotti mi è sempre piaciuto per la sua gestione delle grandi stelle. Ricordo con ammirazione, ovviamente, Sacchi e i primi anni di Capello. Davanti a tutti, però, metto Lippi".

A proposito di Gattuso: il suo Napoli, nel match d’andata degli ottavi di Champions, è riuscito a fermare il Barça…

"Prima della partita ero tra quelli che dava al Napoli molte più opzioni di quello che si diceva. Le ha conservate dopo il primo match. Gattuso può mettere in difficoltà il Barça con il suo piano gara e un calciatore come Fabian può essere il leader dell’impresa al Camp Nou. Gli azulgrana, ovviamente, restano favoriti. E se Messi è nelle sue condizioni solite, per il Napoli c’è poco da fare".

Da uomo di calcio: cosa pensi del caos che ha vissuto il Barça nei mesi scorsi?

"Il Barcellona è una delle squadre più grandi al mondo, ma ha una dirigenza e una direzione sportiva degna di un club regionale. Valverde ha vinto due scudetti su due ed era primo in classifica a metà della sua terza stagione: cacciarlo non era necessario. Stava lavorando molto bene alla transizione dopo gli addii di Xavi e Iniesta e la cessione di Neymar. Il problema è che il barcelonismo ha come termine di paragone le squadre di Guardiola e Luis Enrique, invece di considerarle favolose eccezioni difficilmente ripetibili. Non hanno considerato abbastanza il lavoro di Valverde. Molti rimpiangeranno quest’esonero".

Messi può andar via gratis. Immagini, per lui, un futuro lontano dal Camp Nou? I napoletani, quando l’hanno visto al San Paolo, un pensierino ce l’hanno fatto…

"Credo sia impossibile, specialmente visto il momento che ora vive il club. Non immagino Messi con una maglia diversa. Forse, quando l’età gli impedirà di giocare ai massimi livelli, potrebbe tornare in Argentina e ritirarsi nel Newell’s, ma non saprei. Lo dirà il tempo".

Parlando di sogni: quali sono i tuoi?

"Non ne ho più, me li ha rubati la malattia. Vivo alla giornata, ponendomi obiettivi raggiungibili e lavorando per riuscirci. Nella mia situazione, non posso pensare diversamente: ogni giorno è un regalo che va sfruttato".

Paolo Palumbo, dal palco dell’Ariston, ci chiese se avevamo fatto tutto il possibile per essere felici. Tu, invece, cosa chiederesti a chi sta leggendo quest’intervista?

"Non mi piace dare consigli o agire da guru emozionale, ma, se devo rispondere, a chi sta leggendo chiederei se è realmente cosciente di quanto sia fortunato ad essere vivo".

