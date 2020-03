INTER JUVENTUS UMTITI CEDUTO / Nonostante il primato in Liga riconquistato grazie alla vittoria del Betis sul Real Madrid, il Barcellona continua a guardare con una certa incertezza al futuro. La dirigenza blaugrana spera, infatti, di incassare almeno 130 milioni dalle cessioni estive e tra i calciatori messi sul mercato c'è, nuovamente, anche Samuel Umtiti. Superati i guai fisici, il campione del Mondo ha trovato maggiore continuità agli ordini di Setien, ma le sue prestazioni negative contro Napoli e Real non fanno dormire sonni tranquilli ai catalani.

Ecco perché, secondo 'Sport', l'ex Lione è destinato a cambiare squadra in estate.

Seguito in Italia da Inter e Juventus, il 26enne mancino ha molto mercato anche in Inghilterra. Arsenal e Manchester United stanno monitorando la sua situazione da diverso tempo e non è escluso che possano presentare offerte ufficiali al Barça nelle prossime settimane.