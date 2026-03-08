Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Milan-Inter 1-0: Modric giganteggia, Luis Henrique inadeguato

Foto dell'autore

Voti, top e flop del derby valevole per la 28esima giornata di Serie A

Il Milan si aggiudica il derby con l’Inter per la terza volta consecutiva e tiene vivo il campionato. Finisce 1-0 come all’andata, decisiva stavolta la rete di Estupinan poco dopo la mezz’ora del primo tempo.

Modric contro Luis Henrique nel derby Milan-Inter
PAGELLE e TABELLINO Milan-Inter 1-0: Modric giganteggia, Luis Henrique inadeguato (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Milan-Inter

MILAN

TOP: Modric – Giganteggia per almeno tutto il primo tempo e nel quarto d’ora finale. Detta il pressing, alza il ritmo con un’aura di personalità incredibile. 40 anni portati alla grandissima.

FLOP: Leao – Nel secondo ha un paio di occasioni per ammazzare la partita, ma sbaglia tutto. Parte bene dando una grande mano anche in fase difensiva, poi gioca troppo sulle punte senza alcun mordente.

  • Maignan 6
  • Tomori 6,5
  • De Winter 7
  • Pavlovic 6,5
  • Saelemaekers 5,5
  • Fofana 6,5 / Dal 73′ Ricci s.v.
  • Modric 8
  • Rabiot 6,5
  • Estupinan 7
  • Pulisic 6,5 / Dall’83 Nkunku s.v.
  • Leao 5 / Dal 73′ Fullkrug s.v.
  • All.Allegri 7

INTER

TOP: Bisseck 7 – Nella ripresa, a campo aperto, è prezioso nei recuperi. Con personalità anche quando ha la palla tra i piedi.

FLOP: Luis Henrique 4,5Più spettatore che attore della partita. Si perde Estupinan nell’azione del gol, nella ripresa costringe Barella a un doppio lavoro. Inadeguato.

  • Sommer 6
  • Bisseck 7 / Dal 79′ Diouf s.v.
  • Akanji 6,5
  • Bastoni 5,5 / Dal 67′ Carlos Augusto 5,5
  • Luis Henrique 4,5 / Dal 58′ Dumfries 6,5
  • Barella 6,5 / Dal 67′ Frattesi 5,5
  • Zielinski 6
  • Mkhitaryan 5 / Dal 58′ Sucic 5,5
  • Dimarco 5,5
  • Bonny 5
  • Pio Esposito 5
  • All.Chivu 5,5

Arbitro: Doveri 5,5

Serie A, il tabellino del derby Milan-Inter

MILAN-INTER 1-0
Marcatori: 35′ Estupinan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (73′ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic (83′ Nkunku), Leao (73′ Fullkrug). All.: Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (79′ Diouf), Akanji, Bastoni (67′ Carlos Augusto); Luis Henrique (58′ Dumfries), Barella (67′ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (58′ Sucic), Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All.: Chivu

ARBITRO: Doveri di Roma 1
AMMONITI: Bastoni, Dumfries, Rabiot, Modric
NOTE: 2′ di recupero nel primo tempo, 5′ nel secondo. 80.018 spettatori al Meazza.

