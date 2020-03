Calciomercato Inter, la Fiorentina spinge per lo scambio

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA DALBERT / Perso il posto all'Inter, Dalbert in prestito alla Fiorentina ha ritrovato spazio e continuità diventando titolare inamovibile nello scacchiere viola.

Una stagione positiva che sta convincendo i vertici del club toscano, pronti secondo 'Tuttosport' a trattare con il club nerazzurro per confermare il laterale brasiliano a Firenze oltre la scadenza del prestito.

L'affare dipenderà molto anche da Cristiano Biraghi. L'esterno, di proprietà della Viola, è infatti volato in nerazzurro nell'ambito dell'operazione che ha portato Dalbert in Toscana. Fin qui, però, Biraghi non ha convinto all'Inter che per riscattarlo ha un'opzione da 12 milioni di euro. Tanti, forse troppi visto il rendimento fin qui. Ma in estate se ne riparlerà, con la Fiorentina che appare sempre più convinta di voler trattenere l'ex Nizza.