Kean cambia squadra, spunta l’indizio: addio Fiorentina

Foto dell'autore

Terremoto improvviso a Firenze: la permanenza di Moise Kean sembra essere gli sgoccioli, ecco cosa sta succedendo. 

Contratto fino al 30 giugno 2029 e clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile esclusivamente tra il 1° e il 15 luglio. Messa così, la Fiorentina sembrerebbe sicura di poter trattenere Moise Kean anche nella prossima stagione, ma la verità è un’altra e adesso i tifosi della compagine viola iniziano a temere il peggio.

Kean esulta dopo un gol con la Fiorentina
Kean (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nelle ultime settimane il nome del centravanti classe 2000 è stato accostato a diverse compagini europee, tra cui il Paris FC, neopromossa del campionato di Ligue 1 che ha a disposizione importantissime risorse economiche, e l’Aston Villa.

Kean-Fiorentina, sarà addio: l’indizio

L’addio in estate di Kean, dunque, appare sempre più probabile e adesso anche i bookmaker hanno già iniziato a proporre le quote su un eventuale cambio di squadra dell’ex centravanti della Juventus. Snai e Netbet e Netwin propongono a 5,00 una cessione del calciatore a fine anno, mentre Planetwin a 8,00.

Sarà un’estate caldissima per la Fiorentina e per il futuro di Kean, che potrebbe salutare la Toscana con 3 anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Una prospettiva che nessuno dei tifosi viola aveva preso in considerazione, almeno fino a qualche mese fa.

