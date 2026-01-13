Assalto a Kean, Fiorentina tentata: le cifre sono da capogiro | CM.IT

Svolta pazzesca per quel che riguarda il futuro di Moise Kean: l’attaccante potrebbe salutare la Fiorentina già a gennaio.

A fine agosto ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029 al termine di una stagione straordinaria condita da 25 reti in 44 apparizioni ufficiali, ma il futuro di Moise Kean rischia di riservare un grande colpo di scena. Sì, perché in queste ore c’è da registrare un forte interesse dalla Premier League e le prossime ore si preannunciano incandescenti.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’Aston Villa sarebbe infatti entrato nell’ordine di idee di sferrare l’assalto decisivo per l’attaccante classe 2000 della Fiorentina: i ‘Villans’ rischiano di perdere Donyell Malen (piace alla Roma) e, dunque, avrebbero intenzione di sostituirlo proprio con Kean.

L’ex Juve, che ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, vorrebbe rimanere a Firenze e giocarsi le sue carte in Serie A, ma nulla è scontato soprattutto quando si parla di calciomercato. L’Aston Villa ha un progetto davvero ambizioso e occupa al momento la terza posizione nella graduatoria generale di Premier League, alle spalle di due top team come Arsenal e Machester City.

Basterà per convincere Kean a trasferirsi in Inghilterra? Lo scopriremo molto presto.