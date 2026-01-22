Atalanta
Dal Milan alla Fiorentina: c’è il blitz per chiudere subito

Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il suo passaggio alla Fiorentina.

Negli ultimi giorni ci hanno fatto un pensierino sia Bologna che Milan, ma il futuro di Diego Coppola rischia di riservare un clamoroso colpo di scena. Il difensore classe 2003 si è trasferito la scorsa estate dall’Hellas Verona al Brighton per 11 milioni di euro più un milione di bonus legati alle presenze e adesso potrebbe fare subito ritorno in Serie A, ma non nel Milan di Allegri.

Diego Coppola
Coppola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di ‘Sportitalia’, Gianluigi Longari, la Fiorentina starebbe infatti pensando di bruciare proprio la concorrenza del ‘Diavolo’ per il cartellino di Coppola: i rossoneri avevano intavolato una trattativa con il club di Premier League sulla base di un prestito, resta da capire quale sarà la contromossa della compagine viola.

Da qui al 2 febbraio tutto può ancora succedere, ma una cosa appare ormai certa: in questo momento, la Fiorentina sembrerebbe essere balzata definitivamente in pole per l’acquisizione del cartellino di Diego Coppola. Attenzione, dunque, alle prossime ore che rischiano di essere decisive per una eventuale fumata bianca.

