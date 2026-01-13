Lesione muscolare e tegola pesantissima: Coppola torna subito in Serie A

Il centrale del Brighton può rientrare subito in Italia, col Milan tra le squadre interessate ma non solo

I difensori centrali in questi ultimi anni in Serie A sono diventata merce non rara, ma comunque più complicata da reperire. Alcuni sono andati anche all’estero dopo aver avuto il loro exploit. L’esempio più importante è stato Riccardo Calafiori, volato all’Arsenal grazie alla super stagione col Bologna, o più di recente a Leoni finito al Liverpool, anche se poi è stato molto fortunato.

Tra i difensori arrivati in Premier League da poco c’è anche Diego Coppola, acquistato dal Brighton dopo aver fatto bene col Verona. A differenza di Calafiori, però, la sua avventura inglese non è stata granché e non a caso da qualche settimana si parla di un suo ritorno in Serie A. Appena 5 presenze in campionato e uno spazio davvero ridotto, anche se di recente è stato protagonista con 90 minuti in campo a Old Trafford in FA Cup eliminando lo United.

Di lui si è parlato parecchio per diversi club in Serie A a caccia di un centrale. Anche per il Milan sarebbe un colpo low cost (pagato 11 milioni dal Brighton), potendo coincidere con un possibile investimento per il futuro. Un giocatore che conosce già il nostro campionato, su cui si sono posate anche le mire della Fiorentina. Non solo, perché c’è il Bologna che è in emergenza in quel reparto visto il ko di Lucumì, che si è fermato per una lesione muscolare: stop di circa un mese. I rossoblù potrebbero piombare sul giocatore per mettere subito una toppa in un periodo complicatissimo per Italiano.