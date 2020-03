ROMA FONSECA SIVIGLIA / Mancano circa 48 ore alla sfida tra Siviglia e Roma valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ai microfoni dell'agenzia di stampa iberica 'EFE' ha parlato proprio il tecnico giallorosso Fonseca: "La Roma è in un buon momento. Ammiro molto Lopetegui, è stato il mio successore al Porto. Chi ci vedrà giovedì troverà due squadre molto offensive che proveranno a dominare il gioco. Sono due squadre che vogliono dominare la palla, giocare e creare situazioni offensive. Il Siviglia ha buoni risultati e la Roma è in un buon momento ed è motivata. Non abbiamo paura, anche se abbiamo molto rispetto per il Siviglia, che è una squadra molto forte".

Su Pau: "È un grande portiere. Per quelli a cui piace giocare come me, è uno dei migliori portieri del mondo con i suoi piedi. È un portiere molto calmo, con fiducia e che dà alla squadra molta stabilità. È uno dei migliori portieri d'Europa ed è in un buon momento".

NUOVO ACQUISTI - "Gonzalo Villar è un giovane che abbiamo scoperto a Elche. È un calciatore forte e coraggioso, nazionale U21 e sarà una grande sorpresa tra qualche anno. Carles Pérez si sta adattando bene, perché il calcio italiano è molto più tattico. È un giovane di grande qualità di cui ci fidiamo molto e, se continua così, lavorando così, sarà un grande giocatore".

SOGNI - "Ho sempre sognato di allenare in Italia, Spagna o Inghilterra, che sono, per me, le tre migliori leghe del mondo. La squadra che mi piace, perché sono un grande seguace di Guardiola, è il Manchester City".

Infine sul Coronavirus: "La salute delle persone è più importante del calcio. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la UEFA. Non possiamo fermarci alla Lega italiana e quindi giocare un Valencia-Atalanta, per esempio. Il coinvolgimento della UEFA sarà molto importante per tutti i campionati".