CALCIOMERCATO ROMA FRIEDKIN / Sono giorni decisivi in casa Roma per il passaggio di proprietà.

L'emergenza sanitaria del coronavirus ha avuto ripercussioni importanti sulla trattativa in ballo tra, con i rispettivi staff legali che sono al lavoro per monitorare l'evolversi del virus e studiare eventuali modifiche all'accordo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Roma, Friedkin vuole certezze: trattativa in stand-by | Le ultime

Tutto sembrava ormai scritto e fatto, tanto da arrivare quasi alla firma di contratti preliminari e alla fumata bianca di un'affare dal valore complessivo di circa 700 milioni. L'immagine poco edificante che l'Italia sta dando da una settimana a questa parte però preoccupa l’acquirente. Da quel giorno le cose sono solo peggiorate, fino a far paventare il rischio che domani la Federcalcio decida di sospendere il campionato. Nella testa di Friedkin sono nate così diverse domande: per quanto tempo durerà l’emergenza? E quanto si perderà in economici? E le tv pagherebbero lo stesso i (vitali) diritti tv in caso di stop? E se le cose peggiorassero anche in Europa, cosa succederebbe alle Coppe? Se la situazione si sbloccasse, la Roma assicura che fra il «signing» e il «closing» non passerebbe più di un mese, così da rendere subito operativa la proprietà.

