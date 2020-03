CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / Zvonimir Boban è in procinto di lasciare il Milan: è attesa solo l'ufficialità della fine del matrimonio. L'avventura del Chief Football Officer rossonero si chiude dopo un periodo bravissimo, la società ha deciso di affidarsi a Gazidis, ad del Milan, che guiderà l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni.

A partire dalla panchina, dove Ralfrimane la prima scelta in vista della prossima stagione a discapito di Stefano. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Milan, il saluto di Boban: addio imminente

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', Boban ha già salutato tutti martedì, prima dell'inutile partenza della squadra verso Torino per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, rinviata poi successivamente a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Un retroscena che certifica come sia ormai imminente la separazione tra le due parti. In bilico anche il futuro di Paolo Maldini e del ds Massara.

