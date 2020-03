VALENCIA ATALANTA TIFOSI / L'emergenza coronavirus rischia di bloccare anche il mondo del calcio e, in Spagna, i tifosi delle squadre impegnate contro compagini italiane sono in ansia. Ieri il ministro della sanità spagnolo Salvador Illa ha annunciato l’intenzione di giocare a porte chiuse le partite Valencia-Atalanta e Getafe-Inter. Ne abbiamo parlato con Conrado Valle, giornalista del quotidiano spagnolo ‘AS’ a Valencia, che fa il punto della situazione su Calciomercato.it: "Qui a Valencia siamo preoccupati per due eventi: oltre al match di Champions League, c’è la sfida di basket tra Valencia e Olimpia Milano in programma domani. L’Eurolega ha dato ragione al club spagnolo, che ha chiesto di giocare con i soli abbonati presenti. Siamo in attesa di novità".

Il calcio potrebbe prendere una strada simile.

"Esattamente. È proprio questa la strada che sta battendo il club Che: riempire il Mestalla con i suoi abbonati. I tifosi hanno mostrato la loro rabbia con un comunicato, non si capisce perché nel weekend si sia potuto giocare col Betis senza problemi e che, invece, si blocchi la partita con l’Atalanta.

È comprensibile che si eviti l’ingresso di tifosi bergamaschi, vicini alle zone rosse del contagio, ma la situazione a Valencia è abbastanza tranquilla, ci sono pochi casi e tutti controllati".

Valencia-Atalanta, ESCLUSIVO Valle: "C'è speranza per il rientro di Rodrigo"

C’è ottimismo per questa soluzione?

"Ad oggi, il Valencia attende comunicazioni dalla UEFA, che ancora non si è fatta sentire e che dovrà pronunciarsi. La dirigenza sta valutando di bloccare la vendita di biglietti, di restituire i soldi a chi li ha comprati, ma di aprire le porte dello stadio ai circa 37mila abbonati".

Tornando al campo, che gara ti aspetti?

“Il Valencia sa che sarà durissima e, ovviamente, a porte chiuse lo sarebbe ancora di più, la carica del Mestalla farebbe la differenza. Ci aspettiamo una partita pazza, ma qui ci aggrappiamo al ricordo di altre grandi rimonte: una col Basilea, ad esempio, un 5-0 dopo aver perso l’andata 3-0. La speranza c’è, ma a porte chiuse diminuirebbe”.

Quali, tra i calciatori del Valencia infortunati, potrebbero tornare a disposizione?

“Sperano in Coquelin e Rodrigo. Il secondo, soprattutto, sarebbe fondamentale vista l’operazione di Maxi Gomez”.

