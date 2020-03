CAGLIARI ROMA NAINGGOLAN / Il Cagliari continua nel suo periodo nero: anche contro la Roma arriva un ko e Radja Nainggolan parlando a 'Sky' ha commentato il momento no della squadra. "Non serve dare le colpe a uno: si vince e si perde insieme. Abbiamo dato la prova di essere vivi: siamo stati sotto, abbiamo preso dei gol sfortunati: ci dice male. Bisogna parlare pco: c'è da lavorare e tornare a fare i risultati cui eravamo abituati prima di gennaio".

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Sul motivo della crisi Nainggolan dice: "Cerchiamo risposte: ma se fai tre gol alla Roma e ne prendi quattro è difficile vincere. Fare tre gol ad una squadra di alta classifica è difficile. Spogliatoio diviso? Sono tutte cag...! Siamo un grande gruppo, stiamo cercando migliorare: abbiamo fatto 13 partite senza perdere e la gente si aspetta tanto. Prima ci apprezzavano ora le critiche sono giuste".

Il belga non si sofferma sul futuro ("non penso a niente, solo a finire al massimo e fare bene per il Cagliari) e su Maran dice: "Stiamo cercando di uscirne: quando i risultati arrivano è facile trovare entusiasmo, quando si va male diventa tutto più difficile. Cerchiamo risposte: fare 3 gol e prenderne 4 significa che manca equilibrio e lo dobbiamo ritrovare".