CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Il futuro di Stefano Pioli ancora tutto da scrivere: in casa Milan si susseguono le voci su possibili avvicendamenti tecnici con Rangnick indicato come possibile successore dell'attuale allenatore. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, è lo stesso Pioli a predicare calma e chiedere di non parlare di quel che sarà: "Sono sempre sereno, metto tutto la mia passione e la mia serietà nel lavoro.

Io non sto pensando al futuro e non devono farlo nemmeno i giocatori, poi i giochi si faranno più avanti come giusto che sia. C'è ancora tanto da fare in questa stagione".

