CALCIOMERCATO MILAN AGENTE THIAGO SILVA SCADENZA CONTRATTO PSG ESCLUSIVO - Citando il refrain caro all'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, 'certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'. In rossonero è già tornato nel gennaio scorso Zlatan Ibrahimovic, firmando un contratto fino al giugno prossimo con la possibilità di prolungare la sua esperienza di un'ulteriore stagione. E l'anno prossimo, secondo le ultime indiscrezioni che circolano, potrebbe ritrovare a Milano un suo vecchio compagno di squadra.

In scadenza di contratto nel giugno 2020 col Paris Saint-Germain, Thiago Silva è stato accostato con insistenza al Milan, dopo averlo lasciato nel 2012 proprio insieme ad Ibra, direzione Parigi. Di questo abbiamo parlato col procuratore del 35enne difensore centrale brasiliano: "Di un eventuale rinnovo contrattuale col Psg non abbiamo ancora parlato - esordisce Paulo Tonietto ai microfoni di Calciomercato.it - L'interesse di Thiago è quello di rimanere a Parigi, ma non dipende solo da lui. Se non dovesse rinnovare, tutto può succedere. Thiago ha un amore speciale per il Milan, ma devo dire che non ho avuto alcun contatto con la dirigenza meneghina. Altri club hanno già cercato Thiago, ma per il momento non abbiamo aperto alcuna trattativa". Parole importanti dell'agente che ha aperto a tutte le possibilità, dal prolungamento con i parigini ad una nuova esperienza altrove. Magari in Serie A, al Milan o in un altro club.

