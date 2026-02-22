La sconfitta del Milan in casa contro il Parma ha decretato la fine dei sogni scudetto per il Milan che ora si trova a 10 punti di distanza dall’Inter capolista.

Un ko che è arrivato nel finale per via della rete messa a segno da Troilo che, con un colpo di testa su sviluppi di calcio d’angolo ha regalato tre punti al Parma di Cuesta.

Una rete che era stata inizialmente annullata per via di un blocco su Maignan, ma successivamente convalidata dall’arbitro dopo averla rivista al VAR. Non è stata sanzionata l’azione del calciatore del Parma che si è appoggiato sulle spalle di Bartesaghi, come accadde invece in Milan-Sassuolo ai danni di Loftus-Cheek.

Un evento che Rafael Leao ha voluto pubblicare attraverso le proprie storie Instagram, facendo notare come ci siano stati due pesi e due misure completamente diverse rispetto a quanto accaduto in passato con i rossoneri che videro annullata la rete andando poi a pareggiare la partita contro i neroverdi.