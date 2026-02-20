Atalanta
Milan-Parma, Allegri prepara la sorpresa in attacco: idea Fullkrug titolare

Foto dell'autore

Niclas Fullkrug potrebbe trovare una maglia da titolare in occasione di Milan-Parma, partita valida per la giornata numero 26 del campionato italiano.

Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro il Como che rischia di aver allontanato definitivamente i rossoneri dalla lotta scudetto, sta pensando alla sfida contro il Parma, fondamentale per la corsa a un posto in Champions League.

Massimiliano Allegri
Fullkrug verso una maglia da titolare in Milan-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a centrare il successo contro la squadra emiliana, potrebbero mettere un altro mattoncino nella corsa a un posto tra le prime quattro del campionato. Il tecnico livornese, per l’occasione, starebbe pensando a una novità in attacco con Niclas Fullkrug che potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Il tedesco potrebbe fare coppia con Rafael Leao, decisivo per il pareggio dei rossoneri contro il Como nella partita di mercoledì scorso. Questa la probabile formazione del Milan contro la squadra di Cuesta.

MILAN (3-5-2) – Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Fullkrug

