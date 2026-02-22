Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Milan-Parma 0-1, i voti della sfida: addio sogni scudetto per i rossoneri

Foto dell'autore

Si è conclusa la partita tra Milan e Parma valida per la giornata 26 del campionato di Serie A con una sconfitta per i rossoneri che sancisce di fatto l’addio ai sogni scudetto per il Milan.

Milan-Parma
I voti di Milan-Parma, sconfitta per i rossoneri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo pochi minuti ci sono stati attimi di paura per le condizioni di Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi e costretto ad uscire dal campo per un forte colpo che gli ha provocato la rottura di alcuni denti. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il gol vittoria è di Troilo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a regalare i tre punti agli emiliani nonostante un iniziale annullamento della rete per un leggero disturbo su Maignan. Male Rabiot nella giornata di oggi così come delude Estupinan, ancora una volta insufficiente.

Voti Milan-Parma, disastro rossonero a San Siro

MILAN: Maignan 5,5; Tomori 6 (86′ Nkunku sv), De Winter 6, Bartesaghi 5,5; Saelemaekers 5,5, Loftus-Cheek sv (11′ Jashari 5,5 (86′ Athekame)), Modric 6,5, Rabiot 5, Estupinan 5 (62′ Pavlovic); Leao 5,5, Pulisic 5 (62′ Fullkrug).
PARMA: Corvi 6; Delprato 6,5, Troilo 7, Valenti 6, Valeri 6, Ordonez 6 (60′ Sorensen 6), Keita 6,5, Bernabe 5,5 (60′ Nicolussi Caviglia 6,5), Britschgi 6, Strefezza 6 (76′ Ondrejka 6), Pellegrino 6 (93′ Estevez sv).
AMMONITI: Saelemaekers, Leao, Troilo
MARCATORI: Troilo

/7
933

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie