Pagelle Milan-Parma 0-1, i voti della sfida: addio sogni scudetto per i rossoneri

Si è conclusa la partita tra Milan e Parma valida per la giornata 26 del campionato di Serie A con una sconfitta per i rossoneri che sancisce di fatto l’addio ai sogni scudetto per il Milan.
Dopo pochi minuti ci sono stati attimi di paura per le condizioni di Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi e costretto ad uscire dal campo per un forte colpo che gli ha provocato la rottura di alcuni denti. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.
Il gol vittoria è di Troilo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a regalare i tre punti agli emiliani nonostante un iniziale annullamento della rete per un leggero disturbo su Maignan. Male Rabiot nella giornata di oggi così come delude Estupinan, ancora una volta insufficiente.
Voti Milan-Parma, disastro rossonero a San Siro
MILAN: Maignan 5,5; Tomori 6 (86′ Nkunku sv), De Winter 6, Bartesaghi 5,5; Saelemaekers 5,5, Loftus-Cheek sv (11′ Jashari 5,5 (86′ Athekame)), Modric 6,5, Rabiot 5, Estupinan 5 (62′ Pavlovic); Leao 5,5, Pulisic 5 (62′ Fullkrug).
PARMA: Corvi 6; Delprato 6,5, Troilo 7, Valenti 6, Valeri 6, Ordonez 6 (60′ Sorensen 6), Keita 6,5, Bernabe 5,5 (60′ Nicolussi Caviglia 6,5), Britschgi 6, Strefezza 6 (76′ Ondrejka 6), Pellegrino 6 (93′ Estevez sv).
AMMONITI: Saelemaekers, Leao, Troilo
MARCATORI: Troilo