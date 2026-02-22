Atalanta
Loftus-Cheek in ospedale per accertamenti: ansia Milan

Brutta tegola per il Milan e preoccupazione per le condizioni di Ruben Loftus-Cheek con l’inglese che è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco dopo pochi minuti per una forte contusione.

Milan-Parma
Milan, preoccupazione per le condizioni di Loftus-Cheek

Stando a quanto affermato da Sky, il centrocampista inglese si sarebbe rotto alcuni denti con il calciatore che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Ci saranno dei controlli alla mandibola del giocatore della squadra di Massimiliano Allegri anche se dovrebbe trattarsi di una fortissima contusione, molto dolorosa, ma senza gravi conseguenze. Nelle prossime ore arriveranno novità in merito per capire le reali condizioni del numero 8 della squadra rossonera.

