Rafael Leao è pronto a vivere la parte finale di stagione con il Milan per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e, contestualmente, dare fastidio all’Inter nella corsa al titolo.

I sette punti di distacco dai nerazzurri sembrano aver di fatto assegnato il titolo alla squadra di Chivu, ma gli uomini di Allegri non vogliono mollare e Leao è tra questi.

In un’intervista rilasciata alla CBS, l’attaccante portoghese ha parlato della sfida all’Inter, raccontando quando i nerazzurri provarono ad acquistarlo: “L’Inter mi voleva e telefonò al direttore sportivo del Lille. Io non ero convinto, seguivo il Milan e il mio idolo Ronaldinho, decisi quindi di restare un altro anno al Lille. Poi mi dissero che Paolo Maldini voleva parlare con me. Mi disse che aveva seguito la mia stagione e che mi voleva al Milan. Così decisi di firmare per i rossoneri”.