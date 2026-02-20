Atalanta
Leao-Inter, rivelazione del portoghese: “I nerazzurri mi volevano”

Rafael Leao è pronto a vivere la parte finale di stagione con il Milan per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e, contestualmente, dare fastidio all’Inter nella corsa al titolo.

Leao ha svelato un retroscena sull'Inter

I sette punti di distacco dai nerazzurri sembrano aver di fatto assegnato il titolo alla squadra di Chivu, ma gli uomini di Allegri non vogliono mollare e Leao è tra questi.

In un’intervista rilasciata alla CBS, l’attaccante portoghese ha parlato della sfida all’Inter, raccontando quando i nerazzurri provarono ad acquistarlo: “L’Inter mi voleva e telefonò al direttore sportivo del Lille. Io non ero convinto, seguivo il Milan e il mio idolo Ronaldinho, decisi quindi di restare un altro anno al Lille. Poi mi dissero che Paolo Maldini voleva parlare con me. Mi disse che aveva seguito la mia stagione e che mi voleva al Milan. Così decisi di firmare per i rossoneri”.

