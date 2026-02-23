Atalanta
Inchiesta UEFA e squalifica immediata: salta il ritorno Champions

Foto dell'autore

Ma il giocatore è pronto al contrattacco: reclamo alla FIFA

La UEFA ha avviato un’inchiesta e, pur non avendo raccolto prove tangibili, ha sanzionato il giocatore con una squalifica.

Logo Uefa
Inchiesta UEFA e squalifica immediata: salta il ritorno Champions (Screen sito ufficiale Uefa) – Calciomercato.it

Parliamo del caso della settimana, quello con protagonisti Prestianni e Vinicius jr. Il secondo ha accusato il primo di aver ricevuto un insulto di stampo razzista nel match tra Benfica e Real Madrid valevole per l’andata del playoff di Champions.

L’argentino ha respinto le accuse e prove a suo carico, di fatto, non ce ne sono. L’UEFA ha sostanzialmente creduto alla versione di Vinicius, che magari è quella corretta, sostenuta dal suo compagno di squadra Mbappe, rifilando a Prestianni una sospensione di un turno. In buona sostanza si è creato un precedente alquanto pericoloso.

L’ex Velez salterà così la gara di ritorno in programma mercoledì a Madrid.

Il Benfica ha presentato ricorso, ma ha praticamente zero chance di successo visti i tempi ristretti. Prestianni non intende comunque arrendersi, l’intenzione è quella di presentare un reclamo alla FIFA oltre che una denuncia ai tribunali portoghesi.

