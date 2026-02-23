Atalanta
Infortunio Loftus-Cheek, rischio stagione finita: tegola Milan

Foto dell'autore

Ci sono stati attimi di grande paura in casa Milan per l’infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek con il centrocampista inglese che è uscito in barella durante Milan-Parma ed è stato operato nella giornata di oggi.

Ruben Loftus-Cheek
Possibile stagione finita per Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il numero 8 del Milan è stato operato questa mattina e ci sono forti possibilità che la stagione del calciatore inglese sia ormai terminata.

Operato per la frattura dell’osso alveolare, Loftus-Cheek dovrà restare fermo per un bel po’. L’alimentazione del calciatore potrebbe avvenire tramite cannuccia per i primi tempi e si dovrà capire se siano state applicate delle viti o delle placche. I denti sono fondamentali anche per l’equilibrio di una persona e c’è la concreta possibilità che la stagione del calciatore ex Chelsea sia ormai terminata.

Una brutta tegola per il Milan che nelle prossime settimane sarà chiamato a difendere la propria posizione in campionato cercando di tenere la seconda piazza e mettersi al riparo dall’arrivo delle rivali nella corsa ad un posto in Champions League.

