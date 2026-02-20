Le ultime sulle condizioni del bomber nigeriano a cinque giorni dalla sfida coi bianconeri valevole per il ritorno del playoff Champions

Osimhen fa tremare il Galatasaray in vista del ritorno Champions con la Juve in programma mercoledì prossimo all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Spalletti sarà chiamata a rimontare il pesante passivo dell’andata, un 5-2 impensabile alla fine del primo tempo.

Osimhen ha un problema al polpaccio accusato proprio nel match coi bianconeri di martedì scorso. Il tecnico dei giallorossi Okan Buruk lo ha escluso dai convocati per la gara di campionato in casa del Konyaspor, valevole per la 23esima giornata della Super Lig turca.

Our squad list traveling to Konya 📋 ℹ️ Victor Osimhen has been excluded from the traveling squad for the Tümosan Konyaspor match as a precaution due to right knee pain.#KNYGS pic.twitter.com/D47rgV9awa — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 20, 2026

La decisione di Buruk è ovviamente a scopo precauazionale, in vista proprio della partita contro la formazione di Spalletti. Ad ora il nigeriano ex Napoli, autore quest’anno di 15 gol e 5 assist, non è a rischio forfait.