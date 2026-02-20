Atalanta
Verso Juve-Galatasaray: Osimhen ko, decisione UFFICIALE

Le ultime sulle condizioni del bomber nigeriano a cinque giorni dalla sfida coi bianconeri valevole per il ritorno del playoff Champions

Osimhen fa tremare il Galatasaray in vista del ritorno Champions con la Juve in programma mercoledì prossimo all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Spalletti sarà chiamata a rimontare il pesante passivo dell’andata, un 5-2 impensabile alla fine del primo tempo.

Osimhen prima di una partita col Galatasaray
Osimhen fa tremare il Galatasaray: può saltare la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Osimhen ha un problema al polpaccio accusato proprio nel match coi bianconeri di martedì scorso. Il tecnico dei giallorossi Okan Buruk lo ha escluso dai convocati per la gara di campionato in casa del Konyaspor, valevole per la 23esima giornata della Super Lig turca.

La decisione di Buruk è ovviamente a scopo precauazionale, in vista proprio della partita contro la formazione di Spalletti. Ad ora il nigeriano ex Napoli, autore quest’anno di 15 gol e 5 assist, non è a rischio forfait.

