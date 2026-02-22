Atalanta
Allarme Rabiot, Allegri in ansia: le ultime in casa Milan

Aggiornamenti importantissimi in casa Milan: Allegri e i tifosi rossoneri sono in apprensione per Adrien Rabiot.

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan ospita il Parma in una delle gare più attese della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere dopo il pari interno contro il Como per tenere accese le ultime speranze scudetto, ma occhio al club gialloblu che quest’anno ha già dimostrato di poter creare problemi a tutti.

Massimiliano Allegri recupera dopo la squalifica Adrien Rabiot, al momento sicuramente l’elemento più prezioso della rosa rossonera, ma c’è una notizia che tiene col fiato sospeso i sostenitori del Diavolo. Rabiot era stato espulso nella gara contro il Pisa per doppia ammonizione che, però, non cancella i gialli rimediati fin qui dall’ex Juve. Questo significa che Rabiot rimane in diffida ed è a un solo cartellino dalla squalifica, a due settimane dal derby scudetto contro l’Inter in programma domenica 8 marzo. Allegri e i tifosi del Milan, dunque, temono il peggio…

