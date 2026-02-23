Atalanta
Delusione e rabbia Milan, la situazione è tesa post Parma | CM

Grande delusione in casa Milan dopo il ko casalingo contro il Parma che ha portato gli uomini di Allegri a dire addio alla possibilità di arrivare allo scudetto con l’Inter lontana dieci punti in classifica.

Il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma hanno portato i rossoneri a complicare e non poco la propria classifica con gli uomini di Massimiliano Allegri chiamati a resistere per conservare la qualificazione alla Champions League e il secondo posto.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbe molta delusione per gli ultimi risultati che hanno di fatto estromesso la squadra dalla corsa al titolo. L’obiettivo è quello di andare avanti uniti verso la conquista del secondo posto in campionato, tirando poi le somme alla fine della stagione.

La società sarebbe convinta di poter fare molto meglio di quanto visto nelle ultime uscite e c’è rabbia per gli ultimi episodi arbitrali, compreso quello della partita contro il Parma che ha frenato ancora una volta l’avvicinamento del Milan all’Inter in classifica.

