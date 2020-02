BORUSSIA DORTMUND PSG TUCHEL NEYMAR / Torna la Champions League e domani sera a Dortmund il Borussia affronterà il Paris Saint-Germain di Neymar. Già perché il brasiliano tornerà e sarà titolare come annunciato da Tuchel in conferenza stampa: "Neymar è con noi e sta bene. Si allena e domani giocherà: per noi cambia tutto. Ha fiducia, ha qualità, sa essere decisivo. La sua presenza cambia tutto per i suoi compagni di squadra, cambia tutto per Mbappé, cambia tutto per noi.

Mi dà molta fiducia, dà fiducia a tutta la squadra. Se non c'è, si sente la sua mancanza. Non abbiamo altri giocatori con tale qualità".

Il tecnico tedesco è tornato anche alla sconfitta con lo scorso anno con il Borussia Dortmund-Psg, Tuchel: annuncio su Neymar: "Non è mai solo sport: lo scorso anno con il Manchester United eravamo tristi: ero morto mentalmente dopo quella partita. Ma è lo sport e dobbiamo accettare il verdetto e tornare a sorridere. Siamo ancora qui e forse proprio perché abbiamo ancora in mente questi fallimenti".