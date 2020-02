Calciomercato Juventus, colpo Icardi: Pjanic sul tavolo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI PJANIC / La Juventus non ha mai mollato Mauro Icardi. Sarebbe lui l'obiettivo numero uno del prossimo calciomercato estivo. L'attaccante argentino poteva vestire il bianconero già l'agosto scorso ma Marotta preferì darlo in prestito al Psg. I bianconeri sono consapevoli del fatto che convincere l'Inter a cedere Icardi non è per nulla facile e proprio per questo ci sarebbe un 'piano' per aggirare i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', la Juventus starebbe cercando di convincere i francesi a riscattare il calciatore per i 70 milioni di euro stabiliti per poi scambiarlo con Miralem Pjanic. Leonardo, ad oggi, non è convinto di acquistare l'argentino: dopo un avvio a suon di gol si è un po' fermato; i numeri restano comunque importanti.

A non convincere sarebbero i rapporti con Neymar e con le altre stelle del club parigino. Il dirigente brasiliano, poi, stravede per il centrocampista bosniaco che porterebbe di corsa in Francia. La valutazione sarebbe la stessa, uno scambio alla pari che accontenterebbe proprio tutti.

Ecco il sostituto di Pjanic

La Juventus si troverebbe però con un playmaker da sostituire. Ma stando al portale, i bianconeri avrebbero già in mente di riportare in Italia Jorginho, pallino di Maurizio Sarri. Convincere il Chelsea non sarà facile ma il club torinese ha delle carte importanti da giocarsi come potrebbe essere Ramsey, pronto a far ritorno in Premier League. La cessione del gallese non sarebbe certamente visto come un sacrificio visto lo scarso rendimento mostrato fino a questo momento. Il ritorno a Londra potrebbe dunque essere visto di buon occhio anche dallo stesso ex calciatore dell'Arsenal, desideroso di rilanciarsi.

