Diretta Sambenedettese-Ascoli, come vedere la partita in tv e streaming gratis

C’è grande attesa a San Benedetto del Tronto per il derby tra Sambenedettese e Ascoli, valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie C, girone B.

Dopo un’attesa di circa 40 anni, in questa stagione è tornato il derby tra i rossoblu e i bianconeri, da sempre molto sentito dalle due tifoserie. All’andata fu l’Ascoli a vincere la partita per 1-0 con la Sambenedettese che, dopo pochi giorni, riuscì a rifarsi vincendo quello di Coppa Italia per 2-1.

Le due squadre si sfideranno a partire dalle ore 21 al Riviera delle Palme, stadio della Sambenedettese, per una partita fondamentale per il cammino di entrambi i club in questa Serie C, gruppo B. I padroni di casa hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout, mentre gli ospiti vogliono puntellare il secondo posto in classifica, cercando di diminuire la distanza dall’Arezzo primo.

Come vedere la partita: oggi gratis in streaming e tv

La partita sarà visibile, a partire dalle ore 21, sia in tv che in streaming su Now, ma anche sulla Rai. In tv al canale 58, RaiSport, sarà possibile seguirla in tv, mentre su RaiPlay sarà possibile vederla in streaming. Su Direttagoal.it avrete la possibilità di seguire risultato e marcatori in tempo reale della sfida.