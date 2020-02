CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni della 'Rai' prima della semifinale di coppa Italia contro il Milan: "E' una partita importante come tutte, abbiamo lavorato per giocarci queste partite. Siamo contenti di essere arrivati a questo punto in questa situazione di classifica.

Sul mister abbiamo idee ben precise che vanno al di là di una partita fatta più o meno bene".

DONNARUMMA - "Abbiamo grandissima fiducia in Szczesny, è uno dei migliori portieri al mondo: escluderei l'arrivo di altri numero uno".

FILOSOFIA SARRI - "Siamo qui da dieci anni, abbiamo già vissuto cicli di cambiamento, siamo sempre riusciti a farlo continuando ad essere vincenti. tiamo facendo la stessa cosa quest'anno: siamo in linea con programmi e aspettative, possiamo giocarci ancora tutti i titoli. Cerchiamo sempre di fare un ricambio generazionale tranquillo: abbiamo giocatori di grandissimo livello, quest'estate abbiamo acquistato giocatori giovani come de Ligt, Demiral, Rabiot, Ramsey. C'è unità di intenti assoluta con il mister".

RONALDO - "Resta? Non ci sono dubbi".

DYBALA MESSI DELLA JUVE - "Siamo molto contenti di Paulo, è il nostro dieci: speriamo che sia il Messi della Juve"

CENA SARRI - "Il presidente ci tiene molto a far conoscere i ristoranti di Torino a Sarri: abbiamo mangiato pesce e anche molto bene"

VAR - "Siamo sempre stati aperti alle novità, poi bisogna vedere i termini in cui si concretizza questa richiesta. Decideremo poi il da farsi e vedremo cosa succederà".