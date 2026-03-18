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Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per Thuram

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Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese in vista del match di campionato dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo

La Juventus e Luciano Spalletti sorridono per le condizioni di Khephren Thuram, che sarà disponibile sabato sera nell’anticipo di campionato contro il Sassuolo.

Juventus, le condizioni di Thuram
La Juve recupera Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista francese anche oggi ha proseguito nel lavoro personalizzato, ma nell’allenamento di domani tornerà regolarmente con il gruppo per preparare la prossima gara. Il figlio d’arte nella trasferta di Udine aveva rimediato un colpo alla caviglia sinistra ed era stato costretto alla sostituzione nei minuti iniziali del secondo tempo.

Già dai primi aggiornamenti post partita non filtravano particolari allarmismi per Thuram, uscito contro l’Udinese anche a scopo precauzionale. 

Juve, recuperato Thuram per il Sassuolo. Le ultime su Vlahovic

L’ex Nizza ha smaltito l’ematoma alla caviglia e giovedì mattina tornerà ad allenarsi insieme al resto dei compagni agli ordini di Spalletti. Thuram sabato sera dovrebbe far coppia quindi con capitan Locatelli in mediana, mentre Koopmeiners è destinato a partire nuovamente dalla panchina. 

Nella seduta odierna alla Continassa regolarmente in gruppo Dusan Vlahovic, ormai pronto per tornare nella lista dei convocati di Spalletti. Il numero nove serbo è assente da fine novembre dopo il grave infortunio alla coscia e punta a essere uno dei protagonisti per il finale di campionato. Sempre assente Holm, ancora in fase di recupero e che rientrerà dopo la sosta. 

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