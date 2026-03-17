Juventus, Thuram ai box e rientro Vlahovic: cosa filtra dalla Continassa

Il centrocampista non si allena con la squadra dopo il colpo rimediato a Udine: le sue condizioni e le ultime sul ritorno del numero nove
L’obiettivo è chiaro in casa Juventus: continuare a vincere in campionato e guadagnare ulteriori punti sulle rivali nella corsa per un posto in Champions League.
Il quarto posto occupato dal Como dista adesso una sola lunghezza, con la formazione di Luciano Spalletti che sabato sera contro il Sassuolo cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo dopo Pisa e Udinese. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa e sperano di recuperare Khephren Thuram per la gara di sabato sera all’Allianz Stadium.
Il centrocampista francese aveva rimediato un pestone alla caviglia sinistra a Udine ed era stato costretto al cambio a inizio ripresa.
Juventus, Vlahovic scalpita per il Sassuolo e le condizioni di Thuram
Stamane Thuram si è allenato individualmente nel quartier generale della Juventus, ma da quanto filtra le sue condizioni non preoccupano lo staff medico e Spalletti.
👀 #Juventus – Lavoro personalizzato per #Thuram alla ripresa degli allenamenti: c’è fiducia per recuperarlo in vista del Sassuolo. Regolarmente in gruppo #Vlahovic, che punta a tornare tra i convocati sabato dopo il lungo infortunio 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/vEfktpRW5K
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 17, 2026
Il figlio d’arte dovrebbe quindi essere disponibile contro il Sassuolo e affiancare capitan Locatelli in mediana. Regolarmente in gruppo invece Dusan Vlahovic, che dopo la prudenza manifestata pre Udinese punta a ritornare nella lista dei convocati a oltre tre mesi e mezzo dal grave infortunio alla coscia. Assente sempre il lungodegente Holm, che tornerà disponibile dopo la sosta.
Vlahovic eventualmente partirebbe dalla panchina col Sassuolo, mentre Spalletti potrebbe riconfermare Boga dopo le ultime convincenti prestazioni e bocciare nuovamente David nel reparto offensivo.