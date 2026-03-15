Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Thuram è l’unica nota stonata: le condizioni del francese

Foto dell'autore

Il centrocampista e figlio d’arte costretto alla sostituzione nel match vinto dalla squadra di Spalletti contro l’Udinese

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, che permette ai bianconeri di sorpassare virtualmente Como e Roma al quarto posto in classifica.

Juventus, le condizioni di Thuram
Khephren Thuram, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti nel pomeriggio si metterà comodo sul divano per guardare in Tv lo scontro diretto del ‘Sinigaglia’ tra le due rivali per la corsa Champions, all’indomani del successo per 1-0 sul campo dell’Udinese firmato dalla coppia Boga-Yildiz. 

L’unica nota stonata della trasferta friulana per l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ è l’infortunio di Khephren Thuram, costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa. Il centrocampista francese aveva rimediato un pestone nel primo tempo e dopo l’intervallo aveva testato per qualche minuto le sue condizioni.

Juventus, infortunio Thuram: sospiro di sollievo per Spalletti

Provino però subito negativo, con Spalletti che non ha potuto far altro che sostituire Thuram con l’ingresso di Koopmeiners. Il figlio d’arte è alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra, che verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico della Juventus. Il problema avvertito dall’ex Nizza non dà comunque particolari preoccupazioni alla Continassa, con il giocatore che dovrebbe recuperare senza problemi per la sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

La squadra intanto è tornata nella notte a Torino dopo la vittoria di Udine, allenandosi stamane nel quartier generale bianconero: defaticante per chi ha giocato, seduta normale per tutti gli altri. Domani giornata libera, con gli allenamenti che riprenderanno martedì in vista del match col Sassuolo. 

/7
2161

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU