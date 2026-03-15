Juventus, Thuram è l’unica nota stonata: le condizioni del francese

Il centrocampista e figlio d’arte costretto alla sostituzione nel match vinto dalla squadra di Spalletti contro l’Udinese

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, che permette ai bianconeri di sorpassare virtualmente Como e Roma al quarto posto in classifica.

Luciano Spalletti nel pomeriggio si metterà comodo sul divano per guardare in Tv lo scontro diretto del ‘Sinigaglia’ tra le due rivali per la corsa Champions, all’indomani del successo per 1-0 sul campo dell’Udinese firmato dalla coppia Boga-Yildiz.

L’unica nota stonata della trasferta friulana per l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ è l’infortunio di Khephren Thuram, costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa. Il centrocampista francese aveva rimediato un pestone nel primo tempo e dopo l’intervallo aveva testato per qualche minuto le sue condizioni.

Juventus, infortunio Thuram: sospiro di sollievo per Spalletti

Provino però subito negativo, con Spalletti che non ha potuto far altro che sostituire Thuram con l’ingresso di Koopmeiners. Il figlio d’arte è alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra, che verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico della Juventus. Il problema avvertito dall’ex Nizza non dà comunque particolari preoccupazioni alla Continassa, con il giocatore che dovrebbe recuperare senza problemi per la sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

La squadra intanto è tornata nella notte a Torino dopo la vittoria di Udine, allenandosi stamane nel quartier generale bianconero: defaticante per chi ha giocato, seduta normale per tutti gli altri. Domani giornata libera, con gli allenamenti che riprenderanno martedì in vista del match col Sassuolo.