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PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumoso

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Voti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete nel primo tempo dell’attaccante ivoriano, servito dal numero 10

Udinese-Juventus, Boga in gol
La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato.it

Le pagelle di Udinese-Juve

UDINESE

TOP: Okoye 7 – Tiene in piedi tutta la baracca, superandosi nel primo tempo in un paio di occasioni dopo il vantaggio ospite firmato da Boga. Vola nella ripresa su Locatelli, mentre nel finale ipnotizza Miretti. Alla fine però non basta ai friulani per riprendere la Juve. 

FLOP: Zaniolo 4,5 – Un passo indietro per il numero dieci, che era tornato protagonista nelle ultime uscite dell’Udinese. Indisponente e mai pericoloso, fa rumoreggiare il pubblico nella ripresa dopo aver sprecato una promettente ripartenza. Fumoso.

  • Okoye 7
  • Ehizibue 4,5
  • Kabasele 5
  • Kristensen 5
  • Zarraga 5 (77′ Mlacic SV)
  • Ekkelenkamp 5,5 (67′ Miller 5,5)
  • Karlstrom 5 (77′ Piotrowski SV)
  • Atta 6,5
  • Kamara 5 (67′ Arizala 5,5)
  • Zaniolo 4,5
  • Davis 5
  • All. Runjaic 5,5

JUVENTUS

TOP: Boga 7,5 – Premiata la scelta di Spalletti di preferirlo a David. L’ivoriano è un fattore del match e capitalizza al meglio l’assist al bacio di un Yildiz in grande spolvero. Okoye gli nega il raddoppio, mentre nel secondo tempo si mette al servizio dei compagni. Terzo gol consecutivo (pesantissimo) e ottimo impatto con la realtà juventina. 

FLOP: Kalulu 5,5 – Soffre le scorribande di Atta, specialmente nel primo tempo. Confuso anche quando deve spingersi in avanti: ha vissuto serate decisamente migliori.  

  • Perin 6
  • Kalulu 5,5
  • Bremer 6,5
  • Kelly 6,5
  • Cambiaso 6,5 (91′ Kostic SV)
  • Locatelli 7
  • Thuram 6,5 (49′ Koopmeiners 6)
  • Conceicao 7 (79′ Miretti 5,5)
  • McKennie 6,5
  • Boga 7,5 (79′ Gatti SV)
  • Yildiz 7,5 (91′ David SV)
  • All. Spalletti 7

ARBITRO: Mariani 4,5

Serie A, il tabellino di Udinese-Juventus

UDINESE-JUVENTUS 0-1

Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga (77′ Mlacic), Ekkelenkamp (67′ Miller), Karlstrom (77′ Piotrowski), Atta, Kamara (67′ Arizala); Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Solet, Camara. Allenatore: Runjaic.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (91′ Kostic); Locatelli, Thuram (49′ Koopmeiners); Conceicao (79′ Miretti), McKennie, Boga (79′ Gatti); Yildiz (91′ David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Adzic, Zhegrova, Openda, Milik. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)
VAR: Maggioni
Ammoniti: Zaniolo (U), Mlacic (U), Kelly (J), Kabasele (U)
Espulsi: –

Note: recupero 1 e 5′; presenti 25.022 spettatori per la sfida della ‘Bluenergy Stadium’

/7
1977

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