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Juve, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Serie A: 30 milioni

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Juventus scatenata sul mercato in vista del prossimo anno: ecco le ultime mosse della compagine bianconera. 

Dopo la convincente vittoria sul campo dell’Udinese grazie alla rete di Boga, la Juventus prepara la sfida interna con il Sassuolo, in programma sabato alle ore 20,45 e valida per la 30esima giornata di Serie A. Un match da non sottovalutare assolutamente, ma anche una ghiotta occasione per parlare di calciomercato con i colleghi neroverdi.

Ismael Koné
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sì, perché nell’organico del Sassuolo c’è un profilo molto interessante su cui ha messo gli occhi proprio la Juve: si tratta di Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002. Il calciatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e piace parecchio anche all’Inter, ma gli ottimi rapporti tra Juve e Sassuolo potrebbero favorire un suo trasferimento a Torino la prossima estate.

Juve, dunque, concentratissima sul campo e non solo: per colmare il gap con l’Inter serve una grande campagna acquisti e la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per non farsi trovare impreparata in vista dell’estate e per regalare al tecnico Spalletti tutti innesti di qualità.

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