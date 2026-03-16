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Juventus, tra Champions e mercato: triplo colpo a casa Fabregas | CM

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La Juventus contende al Como un posto in Champions League e intanto osserva da vicino i talenti della squadra di Fabregas

La Juventus si gode un Boga in grande spolvero, certamente il miglior acquisto finora sul mercato della gestione Comolli.

Fabregas, le ultime sul mercato del Como
La Juventus sui gioielli di Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

David, Openda e Zhegrova hanno finora deluso le aspettative e il loro futuro è in bilico in vista della prossima finestra estiva. La dirigenza bianconera in attacco sta trattando il rinnovo di Vlahovic, che ha aperto alla permanenza sotto la Mole. Chi ha grosse chance di restare alla Juve è Boga, con la ‘Vecchia Signora’ intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto dal Nizza del giocatore ivoriano.

Alla Juventus serviranno comunque altri rinforzi per completare il reparto in vista della prossima stagione, valutando attentamente anche dei profili giovani e di prospettiva come Castro e Gonzalo Garcia.

Calciomercato Juve, si studia il colpo Diao per l’attacco

A questi come raccolto da Calciomercato.it si aggiunge inoltre Assane Diao, sotto la lente d’ingrandimento già l’anno scorso in casa bianconera.

Assane Diao nel mirino della Juventus
Assane Diao, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Il senegalese sta vivendo una stagione difficile e costellata da diversi infortuni, vicissitudini che non hanno intaccato però la stima delle pretendenti per il giocatore. Come dimostra la prova sciorinata contro la Roma, dove l’ex Betis ha marcato la differenza entrando nella ripresa. La Juve perciò lo tiene d’occhio per il mercato estivo, consapevole che non sarà comunque facile strapparlo al Como che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro.

Diao – che è sotto contratto fino al 2029 – piace ai bianconeri anche per la sua duttilità, visto che può agire sia da esterno offensivo che da attaccante.

Diao, Ramon e Perrone: i gioielli del Como nel mirino della Juventus

Insieme al senegalese, un altro 2005 dei gioielli di Fabregas resta nei radar della Juventus: stiamo parlando di Jacobo Ramon, protagonista con la maglia dei lariani alla sua prima stagione in Serie A.

Jacobo Ramon, le ultime sul futuro
Jacobo Ramon, difensore del Como (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un difensore e lo spagnolo rientra nella lista della dirigenza della Continassa. Ramon è monitorato anche dalle altre big italiane Milan e Inter, con il Real Madrid che vanta sul calciatore un diritto di recompra e una percentuale di rivendita del 50% in caso di cessione. Senza dimenticare infine anche Perrone, altro osservato speciale della Juve sulle sponde del lago per il centrocampo. Lotta Champions e vista sul mercato in casa Como per Spalletti

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