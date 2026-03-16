Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CM

L’attaccante ivoriano si prende ancora una volta la scena e rilancia la Juve al quarto posto: le ultime sul futuro in bianconero

La Juventus ha il suo ‘nuovo’ bomber. Spalletti boccia anche David dopo Openda, puntando su Jeremie Boga che lo ripaga con il terzo gol consecutivo nell’ostica trasferta di Udine.

Tre punti fondamentali per la corsa Champions, griffati dall’attaccante ivoriano che si ripete dopo la rete col Pisa e il sigillo salvifico sul campo della Roma. Il timbro vincente contro l’Udinese certifica l’ottimo impatto di Boga con la realtà bianconera, dopo l’arrivo del giocatore nel mercato invernale alla corte di Luciano Spalletti.

L’ex Sassuolo e Atalanta ha ritrovato in poche settimane la condizione dopo una fase complicata al Nizza, contribuendo nell’ultimo periodo in maniera determinante nelle alchimie offensive del tecnico di Certaldo.

Calciomercato Juve, Boga a un passo dal riscatto: i dettagli e l’interesse dalla Serie A

Spalletti in Friuli ha alternato Boga con Yildiz come punto di riferimento offensivo, con i due che sul finire del primo tempo hanno confezionato il gol vittoria per la Juve. Il 29enne ivoriano in campionato va a segno ogni 66 minuti e a Udine è partito per la prima volta da titolare con la casacca bianconera.

A conti fatti Boga si sta dimostrando come il migliore acquisto della gestione Comolli, rispetto ai flop David e Openda che finora hanno fallito sotto la Mole. Il giocatore è apprezzato da mister Spalletti e si avvicina a grandi passi verso la conferma alla Juventus come raccolto da Calciomercato.it. Qualità e rendimento di Boga hanno convinto la dirigenza a puntare sul jolly offensivo, tornato in prestito secco in Italia nella finestra di gennaio.

La ‘Vecchia Signora’ sta lavorando quindi per il riscatto dell’ivoriano, fissato a 4,8 milioni di euro. Per Boga è pronto un contratto fino al giugno 2029, a poco più di 2 milioni netti all’anno a livello d’ingaggio. La Juventus vuole chiudere il nuovo accordo nelle prossime settimane per evitare sorprese, considerando che il numero 13 bianconero piace in Francia oltre a Fiorentina e Bologna in Serie A.