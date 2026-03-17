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Bremer, arriva una clamorosa decisione: è ufficiale

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Clamorosa decisione in queste ore su Gleison Bremer: ecco cos’è successo, i tifosi della Juventus non se l’aspettavano.

Se la Juve è tornata a vincere e a non subire gol, gran parte del merito è da attribuire sicuramente a Gleison Bremer, leader indiscusso della retroguardia di Luciano Spalletti. Il centrale bianconero sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi fisici accusati negli ultimi mesi e anche il suo rendimento è cresciuto in modo evidente. 

Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

Lo sa bene il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, che ha convocato Bremer in vista di due test importanti contro la Francia e la Croazia: presente anche Wesley della Roma nella lista. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe);

Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG);

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);

Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid).

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