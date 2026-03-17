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Alisson in Serie A, cambia tutto: annuncio UFFICIALE dell’agente

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Il portiere brasiliano è esploso nella Roma prima di trasferirsi al Liverpool nell’estate 2018 per una cifra superiore ai 70 milioni di euro

Nelle ultime settimane è circolato con una certa insistenza il nome di Alisson. Per alcune fonti il portiere brasiliano è, o meglio dire rappresentava il ‘sogno’ di Inter e Juventus, entrambe a caccia di un nuovo numero uno.

Alisson prima di una partita del Liverpool
Alisson in Serie A, cambia tutto: annuncio UFFICIALE dell’agente (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La suggestione Alisson, tuttavia, è destinata ad evaporare. Il Liverpool ha infatti esercitato l’opzione prolungamento per un’altra stagione sul contratto dell’ex Roma in scadenza il prossimo 30 giugno.

La notizia di stampo inglese è stata confermata dall’agente dello stesso classe ’92, Ze Maria Ness: “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool”, le sue parole a ‘WinWin’.

A meno di clamorose sorprese, quindi, l’avventura di Alisson a difesa della porta dei ‘Reds’ proseguirà per un ulteriore anno. Il 33enne è sbarcato in Premier nell’estate 2018, con il Liverpool che tirò fuori oltre 70 milioni di euro per strapparlo alla Roma. In otto stagioni ha disputato 331 partite, vincendo la bellezza di 8 titoli tra cui una Champions League.

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