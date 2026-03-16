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Infortunio Vlahovic, spunta la verità: quando torna in campo

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Aggiornamenti importantissimi sulle condizioni di Dusan Vlahovic: ecco quando rientra l’attaccante della Juventus. 

L’intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro è ormai alle spalle e Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo per trascinare la Juventus in questo finale di stagione. L’attaccante serbo era dato tra i convocati per la trasferta sul campo dell’Udinese, ma alla fine Luciano Spalletti ha preferito lasciarlo alla Continassa tra lo stupore di tutti. E adesso spunta il motivo di questa decisione inaspettata.

Vlahovic, le ultime sul rientro e il rinnovo
Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, nella giornata di venerdì 13 marzo Vlahovic sarebbe apparso poco tranquillo alla Continassa e teso in vista di un possibile spezzone di partita contro la compagine friulana. A quel punto, Spalletti ha preferito concedergli qualche altro giorno di riposo per non correre rischi inutili: salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Vlahovic dovrebbe tornare a disposizione già dal prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, valido per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20,45.

Una splendida notizia per la Juve, che ha bisogno assolutamente anche dei gol del serbo in vista della volata Champions League.

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