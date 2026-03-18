Bernardo Silva-Juve, c’è la conferma: Spalletti sogna in grande

Bernardo Silva rimane nei radar della Juve in vista della prossima stagione: l’ultimo annuncio fa sognare i tifosi.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, Bernardo Silva rimane sicuramente uno dei calciatori più corteggiati del panorama europeo. La stella portoghese lascerà sicuramente il Manchester City al termine della stagione in corso e a breve potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino.

Asta a cui vuole partecipare anche la Juventus come evidenziato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, attraverso il canale “Youtube” di Fabrizio Romano: “Bernardo Silva ha tantissime soluzioni a disposizione, potrebbe giocare sia in Europa che fuori. Confermo l’interesse della Juve, che sta seguendo con grande attenzione questa pista: ci sono già stati contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore, Jorge Mendes. La Juve è molto attenta e studia la strategia migliore da adottare“.

Un annuncio importantissimo, che fa sognare Spalletti e il popolo di fede bianconera: sarà davvero Bernardo Silva il colpo da novanta della Juventus targata 2026/2027? Lo scopriremo molto presto…