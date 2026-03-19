Juventus, c’è la conferma su Thuram. Le ultime sul rientro di Vlahovic

Gli aggiornamenti dalla Continassa sull’allenamento della Juve: le condizioni del francese e del numero nove
Tutto secondo programma: Khephren Thuram è tornato ad allenarsi questa mattina in gruppo e sarà disponibile per l’anticipo di campionato in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo.
Il centrocampista francese negli ultimi due giorni aveva svolto un lavoro differenziato, dopo il colpo alla caviglia rimediato nella trasferta sul campo dell’Udinese. Thuram in Friuli era stato costretto a uscire dopo pochi minuti del secondo tempo, sostituito da Koopmeiners.
Sul conto del figlio d’arte è sempre filtrato comunque ottimismo per il recupero e che non si trattasse di nulla di preoccupante.
🏃 #Juventus – Confermato il ritorno in gruppo di #Thuram, mentre #Vlahovic e #Milik hanno lavorato a parte per gestione dei carichi (come da programma) 📲 @calciomercatoit
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 19, 2026
Juventus, Thuram torna in gruppo e gli aggiornamenti su Vlahovic
Luciano Spalletti avrà quindi a disposizione Thuram per il match contro il Sassuolo, con la Juve a caccia del terzo successo consecutivo e continuare la rincorsa per un posto alla prossima Champions League.
Il francese presumibilmente farà coppia in mediana con capitan Locatelli, mentre in attacco il tecnico di Certaldo potrebbe confermare Boga a scapito di David. Sempre nel reparto offensivo punta a tornare nella lista dei convocati dopo il lungo infortunio Dusan Vlahovic, che oggi (come da programma) nella gestione dei carichi di lavoro si è allenato a parte insieme a Milik.
Il numero nove serbo già dalla scorsa settimana si allena regolarmente con la squadra e Spalletti (che interverrà in conferenza pre Sassuolo) scioglierà le ultime riserve sulla disponibilità del giocatore dopo la rifinitura di domani alla Continassa.