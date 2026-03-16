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Openda lascia la Juve in prestito: destinazione assurda

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Svolta definitiva in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante Openda. 

In estate è arrivato per oltre 40 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi, ma l’esperienza di Lois Openda alla Juve potrebbe avere le settimane contate. L’attaccante belga classe 2000 non ha mai inciso e nell’ultimo periodo è stato impiegato col contagocce da Luciano Spalletti, che continua a preferirgli come attaccante prima David e adesso Boga.

Luciano Spalletti
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio per questo motivo, l’ex Lipsia sembra destinato a fare le valigie al termine della stagione in corso: secondo quanto riportato da ‘TuttoJuve’, Openda sarebbe finito nel mirino del Lens che starebbe valutando l’idea di riportarlo in Ligue 1 dopo l’esperienza nella stagione 2022/2023 in cui ha collezionato 38 presenze e 21 reti proprio con la maglia del club dell’Alta Francia.

L’affare tra Juventus e Lens potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito fino a fine stagione con eventuale riscatto/obbligo vincolato al rendimento del calciatore: in ogni caso, la storia d’amore tra Openda e i bianconeri è ormai giunta al capolinea.

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