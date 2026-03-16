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Bianconero ko, c’è la lesione: UFFICIALE dopo Udinese-Juve

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Un mese di stop per l’attaccante: tutti i dettagli

Comunicato ufficiale sull’infortunio. Problema fisico per l’attaccante, c’è la lesione stando a quanto scritto dal club due giorni dopo Udinese-Juve.

Giocatore bianconero
Bianconero ko, c’è la lesione: UFFICIALE dopo Udinese-Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La gara è terminata 1-0 in favore della squadra di Spalletti. Per lui neanche minuto, era out a causa di un guaio di natura muscolare.

Parliamo di Adam Buksa, prima punta dell’Udinese di Runjaic: arrivato l’estate scorsa per circa 5 milioni di euro, il classe ’96 ha fin qui realizzato 2 gol in 19 partite. Il polacco ha alternato buone a cattive prestazioni, dimostrandosi comunque una buona alternativa a Davis.

Buksa ha saltato la sfida con la Juventus a causa di un infortunio muscolare. Nello specifico, secondo la nota ufficiale della società friulana, “una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro”.

“Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo – ha aggiunto l’Udinese – e sarà valutato settimana per settimana e rientrerà dopo la sosta nazionali”. Per il ventinovenne 3/4 settimane di stop.

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