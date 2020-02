CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO REAL MADRID / Ronaldo pentito di aver scelto la Juventus: in un periodo non certo semplice per la società bianconera, continuano ad emergere notizie sul fuoriclasse portoghese.

CR7 dopo la sconfitta contro il Verona avrebbe espresso tutto il suo malcontento con i compagni di squadra per una situazione che non va come ci si aspettava: nelle ultime gare la squadra diha fatto dei passi indietro dal punto di vista dei risultati, tanto che il tecnico di Figline è finito sul banco degli imputati e si parla con insistenza di un addio a fine stagione con l'ideatornata di attualità.

Calciomercato, rivelazione dalla Francia: "Ronaldo pentito della Juventus"

Ma non solo l'allenatore: anche Ronaldo a fine stagione potrebbe andare via con il possibile ritorno al Real Madrid che ogni tanto spunta fuori. A dare credito a queste ultime voci è Frederic Hermel, giornalista sportivo francese, che a 'RMC' fa una rivelazione proprio sul numero 7 juventino: "Da quanto so, è un'informazione che mi arriva dall'entourage, è convinto di aver fatto un errore andando alla Juventus. Avrebbe voluto rimanere al Real Madrid ma aveva dei problemi, l'ultimatum con il club, le discussioni con Perez: sinceramente, Ronaldo non si è mai sentito bene a Torino, mai soddisfatto al 100%. Si rammarica di aver lasciato la Spagna, è una realtà. Non sono voci, sono informazioni che mi sono arrivate da persone molto vicine a Ronaldo".

