JUVENTUS INFORTUNIO DOUGLAS COSTA LIONE / Il forfait temuto si è concretizzato: Douglas Costa quasi certamente non ci sarà nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Lione (26 febbraio) e potrebbe saltare anche la sfida scudetto contro l'Inter in programma domenica 1 marzo.

Il brasiliano dovrà stare lontano dal campo per 15-20 giorni per l'infortunio rimediato contro il Verona: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni" recita il report quotidiano della